Agente da polícia espanhol morreu enquanto tentava travar luta entre vizinhos

Este domingo, um membro da polícia nacional morreu ao tentar impedir um confronto num bairro em Andújar, em Espanha. O vizinho que agrediu o polícia foi baleado por um outro agente no local e acabou por falecer. O segundo agente ficou ferido sem gravidade.

O incidente terá ocorrido por volta das 10:00 da manhã, de acordo com o El Mundo, altura em que a Polícia foi contatada e informada de que, rua de Las Monjas, um dos vizinhos estaria a bater à porta de outro com um martelo.

Esta denúncia levou a que a Polícia Nacional e a Polícia local, bem como os serviços de primeiros-socorros, se deslocassem ao local. As autoridades foram recebidas pelo vizinho, que demonstrara comportamento agressivo, com uma faca e um martelo, os quais usou para ferir os dois agentes.

Durante a luta, um dos agentes foi ferido com gravidade, "com danos significativos no interior à altura do abdómen", confirmou a Polícia Nacional, segundo a AS.

Apesar de o polícia ter sido transportado para o hospital, o mesmo acabou por morrer devido aos ferimentos e a uma paragem cardiorrespiratória. O outro polícia no local sofreu uma pancada na cabeça, desferida pelo martelo, e uma facada nas costas, mas conseguiu balear o agressor que acabou por morrer, de acordo com o El Periódico.

A Polícia Nacional afirma que o segundo agente está “estável, dentro da gravidade" e já começou a investigar o incidente para esclarecer o motivo deste desacato entre vizinhos.

A associação profissional de justiça da guarda civil veio lamentar a morte deste polícia no Twitter.

Também o presidente da junta de Andújar, em Espanha, se pronunciou sobre a morte do agente na rede social Twitter.