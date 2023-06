A polícia acredita que encontrou Sibora: o corpo estava escondido entre duas paredes

A Polícia Nacional de Espanha acredita que encontrou o corpo de Sibora Gagani. O cadáver encontrado pelas autoridades tem sinais de violência - estava numa caixa de madeira cheia de cal escondida entre duas paredes da casa que partilhava com Marco R., 45 anos, o homem com quem Sibora Gagani vivia então. Dentro da caixa foram encontrados dois outros objetos: uma faca e um ramo de flores.

Os avanços sobre localização do corpo começaram a revelar-se a 27 de maio. Marco R. é suspeito de matar outra mulher, Paula, também nesta localidade do sul de Espanha. Viria a ser detido e foi já na esquadra, durante o interrogatório, que confessou que tinha matado a anterior companheira no apartamento que partilhavam.

Foi esta terça-feira que os restos mortais foram localizados no apartamento onde o suspeito e a vítima viviam, um sótão em Torremolinos. Na casa já viviam outras pessoas que nunca se aperceberam que conviviam com um cadáver.

A unidade especial da Polícia Nacional que se deslocou à casa usou um sistema de raio-x para encontrar o cadáver, diz o El País. Concentrou as suas atenções numa divisão que parecia ter sofrido obras, compararam com uma casa idêntica no mesmo piso e perceberam que onde existia uma parede (na casa do suspeito) era inicialmente um espaço para um armário.

Así descubrían nuestros agentes, tras una pared, en una vivienda de #Torremolinos restos humanos que podrían corresponder con los de una mujer desaparecida en 2014



⤵⤵https://t.co/viMfZ8ugYz pic.twitter.com/grtgh9tj4z — Policía Nacional (@policia) June 7, 2023

Entre as duas paredes encontraram uma caixa de contraplacado. Essa caixa estava repleta de cal. Em cima encontraram um saco com uma faca com restos de sangue. O cadáver foi encontrado dentro de uma saco-cama embrulhado em sacos de plástico. Também foram encontrados objetos que se acredita que pertenciam à vítima. Havia ainda um ramo de flores sobre o tronco.

Os restos mortais foram transportados para o Instituto de Medicina Legal para autópsia. Está também em marcha o processo de identificação da vítima. Os exames de ADN ainda não estão concluídos mas a polícia acredita que se trata de Sibora Gagani, seguindo as indicações de Marco R., que confessou ter emparedado a ex-mulher e admitiu ainda que tinha usado ácido.

O apartamento, situado perto de uma esquadra de polícia, estava ocupado por novos inquilinos, que colaboraram de imediato com as investigações.

O caso do desaparecimento de Sibora Gagani remonta a 2014. A jovem mudou-se para o apartamento com Marco em 2011. Três anos depois, desapareceu. A relação amorosa já tinha terminado.

A família da jovem vivia em Itália, foram feitos esforços para a localizar, nomeadamente difundir a sua fotografia, sempre sem sucesso. Marco R. disse aos pais da jovem que ela tinha decidido partir, deixando para trás as suas coisas.

O caso estava adormecido mas ganhou novo fôlego graças à confissão do alegado assassino, agora também suspeito da morte da atual namorada, Paula, de 28 anos. Neste caso, foram os vizinhos que, ouvindo uma discussão, decidiram chamar as autoridades. Marco R. tinha fugido mas foi apanhado seis horas depois.

O suspeito encontra-se em prisão preventiva desde o final de maio.