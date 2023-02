O site de viagens, restaurantes e alojamentos TripAdvisor enumerou uma lista com as 25 melhores praias do mundo em 2023, com base nas avaliações dos utilizadores. Um desses areais fica em Portugal, trata-se da Praia da Falésia, em Olhos de Água, no Algarve.

A melhor praia do mundo fica situada no Brasil, mais precisamente no arquipélago de Fernando de Noronha, no Estado de Pernambuco, e pode ser algo complicado chegar ao areal. Isto porque para se chegar à praia da Baía do Sancho é preciso fazê-lo por mar ou então através de escadas suspensas. O areal dourado é o clássico de uma praia paradisíaca, mas este fica envolto apenas por natureza. No ano passado esta praia tinha ficado no 7.º lugar.

Segue a Eagle Beach em Aruba, a Cable Beach, na Austrália, a Reynisfjara, na Islândia, e a Grace Bay, nas Ilhas Turca e Caicos. Em todas, os cenários são deslumbrantes com areias douradas e quentes a contrastarem com o azul do mar. A única exceção é mesmo a Reynisfjara, onde o areal é de origem vulcânica e, portanto, de cor negra.

Este é o ranking completo:

Baía do Sancho, Brasil Eagle Beach, Aruba Cable Beach, Austrália Reynisfjara, Islândia Grace Bay, Ilhas Turcas e Caicos Praia da Falésia, Algarve, Portugal Radhanagar, Ilhas de Andamã e Nicobar Spiaggia dei Conigli, Ilha da Sicília, Itália Varadero, Cuba Ka'anapali, Havaí Siesta Beach, Florida Driftwood, Georgia Manly Beach, Austrália Seven Mile Beach, Grand Cayman La Concha, Espanha Kelingking, Bali Playa de Muro, Espanha Playa Manuel António, Costa Rica Ipanema, Rio de Janeiro, Brasil Nungwi, Tanzânia Falassarna, Grécia Nissi, Chipre Playa Norte, Isla Mujeres, México Magens Bay, St. Thomas, Ilhas Virgens dos EUA Lagoa de Balos, Grécia