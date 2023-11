Foragido da cadeia da Carregueira detido por roubo com arma de fogo a supermercado da Lousã

A Polícia Judiciária (PJ) anunciou a detenção de um homem de 43 anos por suspeita da autoria de um crime de roubo com arma de fogo na quinta-feira num supermercado da Lousã, no distrito de Coimbra.

“O detido, que se encontrava evadido do Estabelecimento Prisional da Carregueira desde o dia 17 de outubro, possui vastos antecedentes criminais por crimes violentos”, adiantou a PJ, em comunicado enviado à agência Lusa.

Após o assalto, que ocorreu cerca das 17:30, o suspeito abandonou o local num veículo furtado, que viria a ser detetado por uma patrulha da GNR na zona de Vila Nova de Poiares, distrito de Coimbra.

Ao aperceber-se que estava a ser seguido, encetou fuga durante cerca de cinco quilómetros, até sofrer um acidente, tendo a sua viatura embatido num muro e capotado.

Acabou por ser imobilizado pelos elementos da patrulha e posteriormente entregue aos elementos da PJ que já se encontravam no terreno.

Segundo o comunicado, no decurso das diligências foram apreendidos “importantes elementos probatórios, entre os quais a espingarda caçadeira com o cano serrado utilizada no assalto, que permitiram correlacionar o suspeito com outros ilícitos criminais registados em vários pontos do país nos últimos dias”.

De acordo com a PJ, este homem de 43 anos deverá ser também o autor do roubo com arma de fogo a um posto de abastecimento de combustíveis em Seia, no distrito da Guarda, e da tentativa de roubo à dependência de uma agência bancária em Cernache do Bonjardim, no distrito de Castelo Branco.

O detido vai ser presente às autoridades judiciárias para primeiro interrogatório e aplicação das medidas de coação.