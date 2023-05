PS fica em silêncio após declaração de Marcelo

O Partido Socialista (PS) foi o único que não reagiu à declaração do Presidente da República aos portugueses. Até ao momento, todos os partidos com assento parlamentar já manifestaram no Parlamento a sua posição em relação à comunicação de Marcelo Rebelo de Sousa.

Já a oposição não demorou a reagir na Assembleia da República. Enquanto o PSD disse respeitar as conclusões do chefe de Estado, admitindo mesmo rever-se na "leitura" de Marcelo, o Chega lamentou que o presidente não tenha tido "coragem política" para dissolver o Parlamento e convocar eleições.

A Iniciativa Liberal, por sua vez, responsabiliza Marcelo e Costa por "tudo o que vier a acontecer nos próximos tempos do ponto de vista da solução governativa”. Já o Bloco de Esquerda acusou o presidente de estar "enredado numa maioria absoluta arrogante, prepotente, que não leva o país a sério", e, por isso, diz não confiar que destes dois líderes saia uma "solução para o país".

Para o PCP, "não há nada que impeça o atual Governo de dar resposta aos problemas", enquanto o Livre defendeu que o Presidente da República deveria ter chamado os partidos a Belém e o PAN pediu ao primeiro-ministro que faça uma "reforma profunda" no executivo para pôr fim ao momento de “elevada conturbação política”.