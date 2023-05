Pelo menos quatro detidos em operação contra criminalidade violenta em Lisboa

Pelo menos quatro pessoas foram detidas numa operação que a PSP está a desenvolver hoje no antigo bairro da Curraleira, em Lisboa, contra a criminalidade violenta e que envolve 24 mandados de busca.

A Polícia de Segurança Pública está a realizar esta quarta-feira uma operação de combate à criminalidade violenta, na cidade de Lisboa. "Esta operação está relacionada maioritariamente com crimes de homicídios na forma tentada, ofensas à integridade física graves, ameaças agravadas, todos eles cometidos com armas de fogo, em vários locais da cidade", informa o comunicado da PSP.

Fonte da PSP disse à Lusa que os episódios ocorreram em setembro e outubro do ano passado e um deles já este ano, em março.

Pelas 08:00, a PSP já tinha detido pelo menos quatro pessoas e apreendido oito armas de fogo (caçadeiras e pistolas), munições e droga nas buscas efetuadas. No total, serão cumpridos 24 mandados de busca, 16 deles domiciliários.

A ação é levada a cabo pela Divisão de Investigação Criminal e em coordenação com a 11.ª Secção do DIAP de Lisboa, com a participação de polícias da valência de investigação criminal e das Equipas de Intervenção Rápida.