China demite Qin Gang, o ministro dos Negócios Estrangeiros que está desaparecido há um mês

A China anunciou, esta terça-feira, que demitiu Qin Gang, o ministro dos Negócios Estrangeiros que está desaparecido há um mês, do cargo, avança a Reuters. A demissão acontece menos de sete meses após a sua nomeação.

A última vez que Qin Gang, homem de confiança do presidente chinês, esteve presente num compromisso público foi a 25 de junho.

A pasta será assumida pelo chefe dos negócios estrangeiros do Partido Comunista, Wang Yi, que foi ministro dos Negócios Estrangeiros.

Qin, 57 anos, diplomata de carreira e assessor de confiança do líder chinês, Xi Jinping, foi promovido a ministro dos Negócios Estrangeiros em dezembro, após uma breve passagem como embaixador nos Estados Unidos.

Enquanto ministro dos Negócios Estrangeiros, Qin repreendeu Washington depois de as relações terem caído para um novo nível mínimo na sequência do abate de um suposto balão-espião chinês sobre os EUA.

Desempenhou também um papel fundamental nos esforços subsequentes de ambas as partes para estabilizar as relações e restabelecer a comunicação, incluindo uma reunião com o Secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken, durante a sua visita a Pequim em meados de junho.

Mas o diplomata de alto nível não é visto em público desde 25 de junho, depois de se ter reunido em Pequim com funcionários do Sri Lanka, do Vietname e da Rússia.