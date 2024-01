Milhares de pessoas aguardam em Copenhaga "um momento histórico" - a sucessão ao trono da rainha Margarida II, a mais antiga da Dinamarca

Milhares de pessoas concentram-se esta manhã em Copenhaga, em frente ao parlamento, para testemunhar um momento histórico na Dinamarca - a sucessão ao trono da rainha Margarida II, a monarca mais antiga da Dinamarca.

A cerimónia da sucessão ao trono terá lugar no parlamento dinamarquês, pelas 13:00 deste domingo, quando a rainha Margarida II, de 83 anos, assinar a declaração da abdicação. O príncipe herdeiro, Frederico, de 55 anos, e a sua esposa, Mary, de 51 anos (que se tornará, assim, rainha), deixam o palácio real pouco antes, pelas 12:35, em direção ao parlamento, onde o príncipe Frederico será proclamado rei.

Da esquerda para a direita: Frederico, o príncipe herdeiro de Margarida II, a rainha Margarida II no centro e o filho mais velho de Frederico e o novo príncipe herdeiro, Cristiano

Segundo a Reuters, milhares de pessoas de todo o país viajaram até à capital para a despedida da monarca, que, após a morte da rainha de Inglaterra, Isabel II, se tornou na única mulher à frente de uma casa real reinante na Europa.

Entre a multidão, a Reuters entrevistou Karen Holk Jeppesen, duma consultora de comunicação de 31 anos, que admitiu ter ficado "em choque" com a notícia da abdicação da rainha Margarida II. "Comecei a chorar quando a rainha disse, na véspera de Ano Novo, que ia abdicar", confessou a jovem, que não hesitou em reservar um quarto de hotel em Copenhaga logo no dia seguinte à revelação da monarca.

"É muito raro assistir a um momento histórico real que sabemos que vai ser escrito nos livros de história", observou.

(EPA/MADS CLAUS RASMUSSEN)

(Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix via AP)

Quer na Dinamarca, quer nas outras monarquias nórdicas, não há tradição de abdicar, e o habitual é os monarcas exercerem o mandato até à morte.

A rainha Margarida II vai assinar a abdicação durante uma reunião do Conselho de Estado no parlamento, onde além do governo estarão presentes o príncipe Frederico, acompanhado do seu filho mais velho, que passa a ser o novo príncipe herdeiro.



Após a assinatura da abdicação, a primeira-ministra Mette Frederiksen proclamará Frederico como novo rei na varanda do parlamento.

Margarida II surpreendeu a população dinamarquesa ao anunciar, no habitual discurso de Ano Novo, que iria abdicar do trono este ano. A monarca, que esteve 52 anos no trono do país, argumentou que este é "o momento certo" para abdicar do trono.

"Decidi que agora é o momento certo. No dia 14 de janeiro - 52 anos após ter sucedido ao meu amado pai - irei abandonar o cargo de rainha da Dinamarca. Deixo o trono para o meu filho, o príncipe herdeiro Frederico", anunciou.