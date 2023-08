Usei o TikTok para planear as minhas férias. Eis como correu

O TikTok não se destina apenas a quem procura a mais recente tendência de dança ou o mais engraçado sketch de comédia. Eu dei por bem empregue uma sessão de scrolling interminável, usando a aplicação para decidir o itinerário das minhas últimas férias.

Ao largo da costa da África Ocidental, Tenerife é a maior das Ilhas Canárias espanholas e é o lar do pico mais alto de Espanha, o vulcão ativo Monte Teide, com 3.718 metros de altura.

Já conhecia as praias abundantes e a vibrante vida nocturna de Tenerife, mas será que o TikTok me podia ajudar a escolher as melhores actividades e locais a visitar para tornar uma viagem de cinco noites gratificante?

A hashtag #TravelTok tem mais de 11,4 mil milhões de visualizações no TikTok e a #TravelTikTok mais de 39,3 mil milhões, por isso não há dúvida de que a aplicação é uma ferramenta popular para inspiração e planeamento de férias.

Ao contrário dos sites de aconselhamento de viagens, a aplicação de redes sociais apresenta vídeos curtos das experiências de viagem e recomendações dos utilizadores, acompanhados de sons e filtros dinâmicos.

Embora o conteúdo gerado pelos utilizadores possa dar uma imagem mais exacta de como é um local, também pode exagerar as caraterísticas de um local ou de uma atração bastante mundanos.

Depois de procurar no TikTok vídeos relacionados com #tenerife, #teneriferecommendations e #tenerifecostaadeje - sendo a Costa Adeje a zona costeira da província de Adeje, no sul do país, onde eu estava hospedado -, foi isto que acabei por fazer.

Passeio de comboio turístico na Costa Adeje

Vitória no TikTok: O "comboio" turístico. Amarachi Orie/CNN

Vários TikToks recomendaram um passeio panorâmico pela Costa Adeje, com um vídeo em particular de @laurenjaneknox a destacar um passeio de comboio turístico pela zona local. Optei pelo intrigante passeio de comboio, que custou 9 euros por uma viagem de 45 minutos.

Embora não se tratasse de um verdadeiro comboio sobre carris, parecia um, e o veículo tinha três carruagens ao ar livre, com sombra, para os passageiros. O "comboio" sacudia e o seu sino tocava à medida que percorria as estradas de ruas ladeadas de palmeiras, bares, restaurantes e estâncias, antes de voltar para trás em Port Colon, numa experiência imersiva. O terreno montanhoso de Tenerife estava sempre em pano de fundo, com os habitantes locais e os turistas a acenarem-nos de boas-vindas quando passávamos.

Veredicto: TikTok, estiveste bem. Os guias de viagem convencionais não me mostraram isto. Cheguei a ver a viagem de comboio anunciada num cartaz na zona, mas isso foi muito depois de eu a ter feito. Os guias de viagem são rápidos, mas o TikTok é mais rápido.

Siam Park

Confusão aquática. Noite no Siam Park. Amarachi Orie/CNN

Este parque aquático na Costa Adeje foi repetidamente recomendado por utilizadores do TikTok, a maioria dos quais partilhou as suas vistas a partir dos seus anéis de piscina flutuantes, enquanto navegavam ao longo do Lazy River. Mesmo não sendo uma nadadora, senti que tinha de me juntar a eles.

O entusiasmo parecia plausível, uma vez que o Siam Park está classificado como o número um do mundo na lista dos melhores parques de diversões e parques aquáticos do Tripadvisor's Travelers' Choice.

Embora muitos utilizadores do TikTok recomendassem ir de manhã cedo para evitar filas intermináveis, optei pelo evento noturno do parque, que decorre de quinta a sábado no verão. Os tempos de espera para as atracções eram curtos, a piscina de ondas não estava sobrelotada e um DJ de praia tocava música espanhola enquanto as luzes e o fogo iluminavam o parque.

Parecia uma festa numa praia privada ou uma cena saída de um filme para adolescentes. Embora fosse emocionante, o parque parecia um labirinto escuro com pouca orientação em termos de navegação. Por isso, como disseram os utilizadores do TikTok, a melhor altura para um turista experimentar o parque de diversões é de manhã cedo.

Veredicto: embora tenha apreciado as dicas dos utilizadores do TikTok sobre a melhor forma de desfrutar do parque, este local é tão popular que não precisei da aplicação para o encontrar. Uma vez que estava a participar no primeiro evento noturno do Siam Park do ano, o evento só apareceu no TikTok depois de eu já lá ter estado, mas mesmo assim superou os guias de viagem.

Cruzeiro de observação de golfinhos e baleias

Um sucesso: Cruzeiro de observação de baleias. Amarachi Orie/CNN

Alguns TikTokers também mencionaram o Monkey Park de Tenerife ou o Loro Park (para papagaios), mas eu optei por outra atividade animal frequentemente mencionada: um passeio de barco para observação de golfinhos e baleias.

Reservei uma viagem de duas horas por cerca de 13 euros. O barco partiu do porto de Los Cristianos em direção ao Oceano Atlântico Norte e a tripulação deixou bem claro que não iríamos perseguir ou perturbar a vida selvagem e que o motor seria desligado quando estivéssemos perto deles. Vi várias baleias-piloto de barbatana curta, algumas das quais nadaram mesmo ao lado do barco. Eram muito bonitas.

Não vi nenhum golfinho comum nem nenhum dos outros animais aquáticos que a tripulação disse que poderíamos encontrar. Mas eles avisaram-nos. De um modo geral, a experiência foi divertida, com muitas pessoas a balançarem as pernas na parte lateral do barco, embora este tenha balançado bastante.

Veredicto: vitória para o TikTok. Bem, uma fração de uma, pelo menos - e não estou a dizer isto apenas porque só tive metade da experiência. Embora muitos vídeos me dissessem para fazer o passeio de barco, nunca me disseram qual das dezenas disponíveis eu deveria escolher. Os guias de viagem tradicionais salvaram o dia, listando os melhores para escolher.

Praia Amarilla

Montanha amarela -- Playa Amarilla. Amarachi Orie/CNN

Com um nome que significa "Praia Amarela", este lugar é uma maravilha estética, o que explica o facto de ter surgido no TikTok.

Esta não é a típica praia de areia comum na ilha. Em vez disso, esta pequena mas grandiosa área é adornada com rochas negras vulcânicas, com uma enseada rochosa e uma montanha amarela onde os visitantes tomavam banhos de sol sobre camadas de formações geológicas amarelas, apesar das condições muito ventosas.

A pequena montanha também tinha trilhos que ofereciam excelentes vistas da praia, das suas águas límpidas e da área circundante. A praia tem características peculiares, tais como pequenos barcos aparentemente abandonados e um mosaico de peixes coloridos.

Veredicto: parabéns ao TikTok por esta. Foi impressionante. Foi tão fascinante quanto os TikToks editados fizeram parecer? Sem comentários, mas se é isso que os TikTokers precisam de criar para me levar até lá, então não me vou queixar. Para jóias cénicas como esta, o TikTok é tudo o que é preciso.

Luuma

Amarachi Orie no restaurante Luuma. Amarachi Orie/CNN

Eu estava hospedada num resort com tudo incluído, mas este restaurante recomendado pelo TikTok, com vista para a praia de Fañabe, na Costa Adeje, valeu a pena ser visitado.

TInham um copo de sangria cor-de-rosa com toranja por 3,75 euros - uma versão muito mais doce da bebida tradicional.

Acompanhei a bebida com um frigideira quente de paella vegetariana e batatas das Canárias com molho de alho e mojo.

O TikTok não mencionou o facto de ser necessário afastar constantemente os mosquitos assim que a comida chega, ou que os excrementos dos pássaros ao longo do exterior pudessem prejudicar a experiência de alguns comensais sentados na borda, mas a experiência de jantar ao sol e à brisa valeu a pena.

Veredicto: o TikTok fez o seu trabalho. Talvez não da melhor forma possível - era um sítio agradável, mas não percebi porque é que foi o escolhido, quando há muitos como este na ilha. Mas, ei, poupou-me a percorrer as intermináveis listas de restaurantes online - sou bastante indecisa.

Fiore

O poder das flores: Fiore. Amarachi Orie/CNN

A partir do momento em que cheguei a este restaurante, percebi porque é que os utilizadores do TikTok o tinham elogiado. Todo o espaço estava decorado com flores e apresentava uma mesa para dois com baloiços como assentos.

As luzes, envoltas em gaiolas de madeira, pendiam de uma corda e os bancos de madeira branca tinham almofadas cor-de-rosa.

Dois elementos em forma de árvore surgiam do chão do restaurante, que se assemelhava a um celeiro e que tocava música do início dos anos 2000 e hinos pop. Era uma festa para os olhos. Escolhi um clássico italiano, carbonara, que estava cremosa e saborosa - o lugar claramente não era apenas para o espetáculo.

Veredicto: Ok TikTok, estou a ver-te, superaste-te aqui. Admito que estava cética, pois sei que gostam de se concentrar na aparência. Mas este foi o pacote completo: comida, estética e ambiente. Foi um bom exercício de confiança. Quaisquer planos como este serão colocados nas vossas mãos daqui para a frente.

Playa de Las Américas

A Veronica Strip na Playa de Las Américas era difícil de perder. Amarachi Orie/CNN

Uma recomendação comum no TikTok, a Playa de Las Américas é o coração da agitação do sul de Tenerife. A sua Veronica Strip estava repleta de bares e discotecas de onde os turistas saíam para a rua à noite.

Os empregados faziam ofertas de bebidas enquanto eu passava pelos locais já cheios. Nesta zona encontra-se também a "Golden Mile" da ilha, com lojas, restaurantes, bares, uma cascata, um parque infantil, cabeleireiros e artistas de caricaturas. A não perder.

Veredicto: a sério, não precisei do TikTok para isto. Muitos guias de viagem são rápidos a falar do centro de festas da ilha. Mas não me interpretem mal. Aprecio os sons e as edições que me avisaram antes de chegar sobre o ambiente de festa que me esperava.

Hard Rock Café

Fantástico por dentro e por fora: o Hard Rock Cafe. Amarachi Orie/CNN

O TikTok está cheio de de vídeos da estrutura iluminada e imponente que é o Hard Rock Café de Tenerife. Dominava a "Golden Mile".

Como um museu, tem uma loja de produtos, torneiras de cerveja em forma de microfone e uma série de recordações do rock and roll. Estas incluíam um vestido floral usado por Madonna no vídeo da sua canção de 1992 "This Used to be My Playground"; um colete de couro da Harley Davidson assinado por Bob Dylan, Bruce Springsteen e Billy Idol; e uma capa de veludo usada por Stevie Nicks em palco durante a sua digressão "Wild Heart" em 1983. A música ao vivo do terraço tocava do outro lado da rua. Pedi um batido de leite com um brownie e chantilly.

Veredicto: foi aqui que o meu exercício de confiança anterior com o TikTok veio a calhar. A aplicação estava cheia de vídeos que mostravam apenas a bela estrutura exterior do local, por detrás de uma cascata - mas não o interior. Dizem que não se deve confiar num livro pela capa, mas o TikTok obrigou-me a fazê-lo. Felizmente, o Hard Rock era ótimo por dentro e por fora.

Clube de praia Papagayo

Surpresa espanhola: O Papagayo Beach Club. Amarachi Orie/CNN

Este clube de praia na Veronica Strip foi recomendado pelos utilizadores do TikTok como o local ideal para desfrutar da vida nocturna da ilha. Como é que eu podia não ir?

O local ao ar livre com dois pisos, incluindo uma cabana de praia no andar de cima, proporciona uma experiência única de dançar sob a lua.

Destacava-se dos outros locais ao longo da rua, que eram muito mais pequenos, tocavam música de discoteca britânica e eram muito suados.

O Papagayo tinha ar fresco, tocava música espanhola e tinha uma área para fumadores que dava para a praia. A falta de teto permitia ver os efeitos do fogo de artifício no céu.

Veredicto: o TikTok foi feito para sítios como este. As coisas pitorescas. As coisas peculiares. Coisas do género "se sabes, sabes". Este local gritava "luzes, câmara, ação". Precisava de ser visto, não de ser ouvido. Sem ver os vídeos deste espetáculo na aplicação das redes sociais, duvido muito que tivesse sabido que se tratava de um local acima dos outros.

A "aldeia pirata perdida" de Masca

Masca: Ótimo, se conseguirmos lá chegar. Amarachi Orie/CNN

Uma visita ao pico mais alto da ilha, o Monte Teide, foi uma recomendação popular do TikTok. Mas depois de a minha experiência de observação das estrelas no vulcão ter sido cancelada devido ao mau tempo, decidi-me por outra sugestão: a aldeia de Masca.

Anunciada no TikTok como uma "aldeia pirata perdida", Masca situa-se no vale entre as montanhas Teno de Tenerife. É muito pitoresca, com lojas de souvenirs que vendem compota de cato e marmelada de figo. Há trilhos ladeados de cactos nos quais as pessoas gravaram os seus nomes ou iniciais, pequenas casas e restaurantes, uma pequena igreja e habitantes simpáticos.

O único senão é o facto de ser bastante difícil chegar a Masca, pois os condutores têm de percorrer caminhos íngremes e sinuosos para lá chegar. Apanhei um táxi - uma vez que não havia excursões que fossem exclusivamente para a aldeia - mas foi impossível encontrar um que me trouxesse de volta. Em vez disso, esperei 90 minutos por um autocarro para a cidade vizinha de Santiago del Teide, antes de continuar a minha viagem.

Escondido, este lugar era demasiado bonito para ser escondido do TikTok. Mas certamente que os TikTokers também podiam ter dado um pequeno aviso sobre a viagem complicada para lá chegar. O TikTok pode não lhe dizer como (é aqui que entram os guias de viagem tradicionais), mas dir-lhe-á definitivamente o quê e o onde - especialmente se for um segredo bem guardado.

Um funcionário do meu hotel ficou surpreendido por eu conhecer Masca e quis saber como é que eu tinha chegado!

Veredicto: TikTok, voltarei a ver-vos na minha próxima viagem. Mas não serei fiel. Embora se possa confiar na aplicação para encontrar os locais dignos de uma publicação no Instagram, se for utilizada como uma ferramenta autónoma, é provável que o deixe confuso ou, no meu caso, encalhada.

Recomendaria todos os sítios a que o TikTok me levou, especialmente as obras-primas estéticas: a praia amarela, Fiore e Masca.

Mas o meu conselho ao seguir as suas dicas sobre actividades turísticas populares, como o passeio de barco: junte-o a um guia de viagens tradicional que saiba realmente tudo sobre o assunto.