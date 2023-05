O que pode o mundo esperar do Rei Carlos III?

Numa declaração divulgada pouco depois do anúncio oficial da morte da rainha, Carlos descreveu a morte da sua “amada” mãe como “um momento da maior tristeza para mim e para todos os membros da minha família”. Os próximos dias constituirão um período em que Carlos assumirá as suas novas funções e lamentará a grande perda pessoal.

Depois de uma vida inteira sujeito ao olhar do público, ele é uma figura familiar para muitos na Grã-Bretanha e em todo o mundo. Mas ainda ninguém sabe que tipo de monarca o Rei Carlos III - o título que tomou, pondo fim a anos de especulação - se vai tornar.

Como correspondente real da CNN, viajei com ele por todo o mundo e há muitos anos que faço reportagens sobre o novo rei da Grã-Bretanha.

Uma das melhores perspetivas que tive aconteceu quando fui convidado com um grupo de outros jornalistas para ir a Dumfries House, a sua casa perto de Glasgow, na Escócia, em 2018, antes do seu 70º aniversário. Passei lá dois dias e foi-me dado um acesso invulgar a Carlos e a muitos dos que lhe eram mais próximos. Tive acesso a visitas guiadas à propriedade, chás, jantares e uma espetacular atuação de gaita-de-foles ao lado de uma fogueira crepitante.

Este é o lugar onde tudo isto se reúne para o novo rei, todas as suas maiores paixões e causas - da música à proteção de espécies raras, aprendizagens para jovens desfavorecidos e agricultura biológica. Toda a propriedade está repleta de atividade, e pude ver a emoção que lhe causou andar por ali e fazer perguntas ao seu pessoal.

Todas as sextas-feiras à noite, onde quer que ele se encontre no mundo, Carlos recebe um relatório de atualização sobre o trabalho da propriedade, que ele devolve logo pela manhã de sábado com notas. A sua mulher, Camilla, dir-lhe-á que ele está acordado até tarde todas as noites, lendo, escrevendo e respondendo a pedidos de apoio e conselhos.

Onde muitos dos seus antecessores viram no papel de Príncipe de Gales um bilhete para um estilo de vida de playboy e um rendimento garantido, Carlos profissionalizou-o e fez dele o seu. Ele queria deixar um legado, mas não queria esperar até ser rei. Pela minha experiência, ele é impaciente e motivado, e fica incrivelmente frustrado se um dos seus projetos não estiver a funcionar ou a dar frutos.

"Os sinais estavam lá desde o jovem adulto", disse-me Kenneth Dunsmuir durante a visita à Casa Dumfries. Dunsmuir dirige a The Prince's Foundation, uma instituição de caridade educacional criada por Carlos para ajudar a ensinar artes e competências tradicionais. "As suas preocupações sobre questões sociais na comunidade e questões ecológicas estavam lá e tudo o que aconteceu foi que ele se envolveu cada vez mais e teve tempo para o fazer".

O comentário de Dunsmuir aponta para a outra razão pela qual Carlos alcançou tanto durante o seu mandato: foi o Príncipe de Gales que mais tempo serviu, devido à longevidade do reinado da sua mãe. Dunsmuir pensa na Casa Dumfries, disse ele, como "um legado físico fantástico para aquele trabalho que estará sempre aqui e permanecerá sempre".

A Casa Dumfries, perto de Glasgow, na Escócia. Foto Jeff J Mitchell Getty Images

Carlos tem frequentemente tentado lutar para conter a sua paixão pelo seu trabalho, expressando as suas esperanças e medos durante os discursos ao longo dos anos e muitas vezes soando mais como ativista do que como monarca constitucional em espera. Isto suscitou acusações de que ele estava a ameaçar a independência e imparcialidade da monarquia. Tomemos como exemplo as alterações climáticas, sobre as quais ele tem vindo a falar desde 1968. Desde então, tornou-se uma questão dominante e, para alguns, uma questão política. Carlos foi um importante apoiante do Acordo do Clima de Paris de 2015 e debateu o assunto com Donald Trump em dezembro de 2019, enquanto o então presidente se preparava para retirar os Estados Unidos do pacto.

No mês seguinte, no Fórum Económico Mundial de 2020 em Davos, Suíça, Carlos proferiu um poderoso discurso, perguntando: "Queremos entrar para a história como as pessoas que nada fizeram para trazer o mundo de volta do limiar a tempo de restabelecer o equilíbrio quando poderíamos ter feito? Eu não quero".

Sentei-me com Carlos para uma entrevista nesse dia e ele insistiu que o Acordo de Paris ainda era exequível. "Não podemos continuar assim, com outro recorde de temperaturas a ser batido todos os meses. Se o deixarmos demasiado tempo, e já o fizemos, apenas o crescimento das coisas vai tornar isto difícil", disse ele.

Apesar das críticas - por vezes ridículas - sobre a sua luta para ser o eco-guerreiro da família real, Carlos continuou a ser um pioneiro nas questões verdes nos últimos anos.

Carlos esteve no seu ambiente na Cimeira COP26 em Glasgow, em novembro de 2021, onde implorou aos países que trabalhassem com as indústrias para criar soluções para as alterações climáticas.

Carlos passou toda a sua vida a preparar-se para ser soberano e provou, sem margem para dúvidas, que é um homem de trabalho.

"Sabemos que isto exigirá triliões, não milhares de milhões de dólares", disse ele na altura. As alterações climáticas e a perda da biodiversidade representam uma grande ameaça e o mundo tem de "entrar em pé de guerra" para as combater, acrescentou ele.

O Presidente dos EUA, Joe Biden, comentou os esforços de décadas de Carlos no evento, prestando-lhe o derradeiro elogio ao dizer que ele tinha "tudo a andar" e "foi assim que tudo começou".

Carlos tem falado abertamente sobre toda uma série de questões sensíveis, desde culturas geneticamente modificadas a medicamentos homeopáticos e arquitetura. Isso fez dele uma figura mais divisiva do que a sua mãe, que mal desenhou uma expressão durante o seu reinado, quanto mais exprimir uma opinião. A lendária capacidade de Isabel não ofender e afastar era mais estratégica do que muitos pensam, mas Carlos sempre insistiu que ele pretende seguir o seu exemplo e parar de intrometer-se quando tomar o trono.

Carlos, retratado com Camila, profissionalizou o papel de Príncipe de Gales e fez dele o seu.

Em 2018, Carlos disse à BBC: "A ideia de que vou continuar, de alguma forma, exatamente da mesma maneira, se tiver de ser bem-sucedido, é um completo disparate porque as duas situações são completamente diferentes". Quando lhe perguntaram especificamente se a sua campanha iria continuar, ele respondeu: "Não, não vai continuar. Eu não sou assim tão estúpido".

Em todas as conversas que tive com membros da família e seus assessores, nunca se falou da possibilidade de o mais popular Príncipe William saltar sobre o seu pai para o trono.

Carlos passou toda a sua vida a preparar-se para ser soberano e provou, sem margem para dúvidas, que é um homem que não se intimida com trabalho. Já William nunca teve pressa em tomar a coroa, preferindo construir a sua carreira real com firmeza enquanto se concentra na sua jovem família e desenvolve o seu próprio conjunto de interesses e causas.

Carlos e William juntaram-se pessoal e profissionalmente quando o Príncipe Harry dispensou os seus deveres reais em 2020, deixando os restantes membros seniores como um grupo muito mais compacto. A relação entre o novo rei e o seu herdeiro será agora a chave para a estabilidade futura da monarquia, assim como a dinâmica entre o novo rei e a sua mulher.

Vi que Camila sempre foi para Carlos uma torre de apoio. Vi como ele pode ficar frustrado quando enfrenta um obstáculo no seu trabalho, e ela tem um talento único para dissipar qualquer tensão com um sentido de humor e carisma que não se vê nas câmaras.

Carlos e William, fotografados com o Príncipe Harry em 1997, juntaram-se pessoal e profissionalmente quando Harry se afastou dos seus deveres reais em 2020.

Em 2015, sentei-me com Carlos noutra das suas residências na Escócia - Birkhall, nas Terras Altas. Era para assinalar o 10º aniversário de casamento do casal, antes de uma digressão pelos EUA.

Ele disse-me: "É sempre maravilhoso ter alguém que, sabe, se sente compreendido e quer encorajar. Embora ela certamente se divirta se eu levar as coisas demasiado a sério. E tudo isso ajuda".

Após a entrevista, fui com ele a uma sala onde se juntou Camilla, enquanto esperávamos que as câmaras se preparassem para algumas filmagens de preparação. Camilla estava a perguntar como correu e a brincar sobre os nossos trajes, e ele ficou imediatamente mais relaxado na sua companhia. A sua capacidade de estabilizar uma sala tornou-se agora um ativo nacional, como mulher do chefe de estado do país - e símbolo de estabilidade.

Com Camilla firmemente ao seu lado, Carlos irá agora colocar a sua marca na monarquia. Após décadas de espera, ele não é apenas chefe de estado do Reino Unido, mas também de 14 outras nações, incluindo o Canadá e a Austrália. Os olhos do mundo estão postos nele enquanto ele assume o manto do Rei.

Nota: este artigo foi publicado originalmente a 9 de setembro de 2022