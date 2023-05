Filha de Mick Jagger detida em Ibiza por agredir e insultar polícias

Levou um pancadão, foi cuspida - e outras mulheres queixam-se do mesmo: PSP investiga casos de agressão na zona do Campo Grande (Lisboa), há suspeito

Jade Jagger, filha do líder da banda Rolling Stones, Mick Jagger, foi detida esta quarta-feira, em Ibiza, Espanha, depois de “empurrar, arranhar e esmurrar” polícias, Informa o jornal El País.

A designer de joias, de 51 anos, deverá ser presente a tribunal esta sexta-feira, informaram fontes próximas da investigação.

Os acontecimentos, que levaram a que a polícia fosse chamada, começaram por volta das 21 horas (20:00 em Portugal), num restaurante na zona portuária de Ibiza, onde Jagger e um homem estavam a jantar.

Segundo várias testemunhas, o companheiro de Jagger foi agressivo com os funcionários do estabelecimento. E, a determinada altura, foi convidado a sair do restaurante por, alegadamente, estar "descontrolado". Mas a confusão não se ficou por aqui.

Depois de sair, o homem começou a insultar os transeuntes e a ter atitudes agressivas com quem se encontrava no local. Um comportamento que levou à chamada das autoridades.

Quando os agentes chegaram, depararam-se com um indivíduo bastante alterado, que começou a insultá-los e a ameaçar as pessoas que se encontravam nas imediações, negando-se ainda a ser identificado.

Segundo fontes próximas do caso, o homem demonstrou sempre uma “atitude hostil” e teve de ser travado. Resistiu, desobedeceu às ordens da polícia e empurrou os agentes que o abordaram, contaram várias testemunhas.

Foi nesta altura que Jade Jagger se terá lançado a uma agente da polícia, arranhando-a.

Depois de vários empurrões e insultos, a polícia chamou uma ambulância porque o homem ainda se encontrava fora de si. No entanto, este resistiu ao tratamento e acabou por ser detido.

A filha do vocalista dos Rolling Stones é acusada de ter empurrado, esmurrado e arranhado agentes da autoridade.

Jade Jagger e o homem que a acompanhava foram algemados e levados para a esquadra, onde passaram a noite. Esta sexta-feira, deverão ser presentes a tribunal.