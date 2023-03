O procurador-geral do Tribunal Penal Internacional (TPI), Karim Khan (na fotografia), vai abrir formalmente dois processos de crimes de guerra contra a Rússia, a propósito dos ataques deliberados a infraestruturas civis na Ucrânia e das transferências forçadas de crianças ucranianas para território russo.

A notícia, avançada esta segunda-feira pelo The New York Times e pela agência de notícias Reuters, é o culminar de uma investigação de um ano sobre alegados crimes de guerra na Ucrânia, que incluiu três viagens do advogado britânico à Ucrânia.

Em paralelo à formalização dos dois processos de crime de guerra, o procurador-geral do TPI vai emitir mandados de captura para vários indivíduos russos considerados responsáveis pelos ataques a infraestruturas e rapto de crianças ucranianas. Se aprovados pelos juízes de instrução, estes seriam os primeiros mandados do TPI relacionados com a invasão russa da Ucrânia.

Independentemente da decisão dos juízes, é pouco provável que a Rússia seja julgada pelos crimes de que é acusada. Os julgamentos não podem ocorrer sem a presença dos arguidos e, não sendo signatária do Estatuto de Roma, seria pouco provável que a Rússia extraditasse os visados para julgamento em Haia.

Um relatório de investigadores da universidade norte-americana de Yale diz ter identificado pelo menos 43 campos e outras instalações onde crianças ucranianas têm sido colocadas pela Rússia para "reeducação". Segundo o documento, pelo menos 6.000 crianças foram enviadas para estes centros, localizados na Rússia e na península da Crimeia, anexada por Moscovo. Os investigadores norte-americanos defendem que se trata de uma "rede sistemática de grande escala" em operação desde o início da guerra, em fevereiro de 2022, e que as crianças são consideradas órfãs apesar de terem pais ou tutores claramente definidos pela legislação.