"Há algum médico a bordo?", havia. E a seguir o médico pediu um smartwatch para ajudar uma mulher

Um médico britânico usou um Apple Watch emprestado para ajudar uma mulher de 70 anos que apresentava dificuldades a respirar durante um voo da Ryanair, entre Birmingham e Verona, a 9 de janeiro, conta a BBC.

Quando a tripulação perguntou se havia algum médico a bordo, Rashid Riaz, que trabalha no Hereford County Hospital, em Inglaterra, prontificou-se a ajudar a mulher.

Inicialmente a passageira não respondeu às perguntas de Riaz, mas este acabou por descobrir que esta tinha histórico de problemas cardíacos.



O médico sabia que, à falta de equipamento médico adequado, a tecnologia usada pelo relógio da Apple podia ajudá-lo. Como não estava a usar o seu, pediu um emprestado a um comissário de bordo.

"O Apple Watch ajudou-me a descobrir que a paciente tinha baixa saturação de oxigénio", explicou o médico, que pediu um cilindro de oxigénio à tripulação. Isto permitiu que Rashid Riaz monitorizasse e mantivesse os níveis de saturação estáveis até que aterrassem em Itália, uma hora depois.

Apesar de a Apple avisar que a aplicação "oxigénio no sangue" serve apenas para dar ao utilizador uma "melhor perceção do seu estado de saúde e bem-estar" e não se destinar "a utilização médica", a verdade é que esta acabou por ser bastante útil para este médico.

Rashid Riaz elogiou a tripulação da Ryanair pela forma como lidou com esta emergência, mas aproveitou para deixar um apelo a todas as companhias aéreas: terem sempre a bordo kits médicos de emergência. Estes devem incluir instrumentos de medição de pressão arterial, diabetes e um monitor de saturação de oxigénio. "Essas coisas podem salvar a vida de alguém numa situação de emergência", explicou o médico.

Recentemente, a Apple, que disputa a patente de software desta aplicação de oxigénio no sangue com a empresa de tecnologia médica Masim, foi obrigada a parar as vendas do Apple Watches Série 9 e Ultra 2 nos EUA (no resto do mundo não). Posteriormente, a Apple retirou essa funcionalidade dos dispositivos por vender e em produção e pôde retomar as vendas.