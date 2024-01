15 horas em cima de um carro submerso: história, imagens e vídeo de um ousado resgate

Uma mulher passou quase 15 horas de angústia quando se viu presa em cima do seu carro - que tinha capotado. A mulher ficou a flutuar num riacho em Lake del Valle, na Califórnia, Estados Unidos. A polícia californiana e os bombeiros divulgaram imagens deste ousado resgate, que ocorreu a 23 de janeiro.

"A água estava significativamente rápida quando chegámos, por isso só posso imaginar que ontem à noite a corrente estaria ainda mais forte", apontou o chefe de batalhão dos bombeiros do condado de Alameda, Kent Carlin, à KTVU FOX 2.

A mulher contou que tentou passar uma estrada inundada, ao início da noite de segunda-feira, sem perceber que a profundidade era maior do que parecia e que a corrente era forte.

A viatura foi arrastada pelas águas e capotou com a mulher ainda sentada no lugar do condutor. Conseguiu nadar para fora do carro e subir para cima dele.

Passou horas molhada sob baixas temperaturas e chuva, no meio da escuridão. Além disso, a rapidez com que tudo se deu fez com que tivesse perdido o telemóvel, por isso não tinha forma de pedir ajuda.

Apesar do azar, a mulher acabou por ter sorte porque um campista viu-a e deu o alerta.

Os bombeiros ainda pensaram usar uma escada para chegar até ela, mas acabaram por pedir auxílio à divisão de operações aéreas da patrulha rodoviária da Califórnia, que enviou um helicóptero.

A vítima foi transportada para um hospital local. Tinha ferimentos leves, apontam as autoridades nas redes sociais.