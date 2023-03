A GNR encerrou uma creche que funcionava de forma ilegal no concelho de Santa Maria da Feira, tendo constituído arguidos um homem de 74 e uma mulher de 68 por maus-tratos a menores.

"No âmbito de uma investigação por maus-tratos a menores, foi apurado que os suspeitos detinham uma creche ilegal, frequentada por 13 crianças com idades compreendidas entre os 5 meses e os 6 anos, consideradas em risco", informa o comunicado das autoridades.

A GNR revelou ainda que, no decorrer das diligências, foram apreendidos "diversos géneros alimentícios" fora do prazo de validade, bem como medicamentos para lá do prazo próprio para consumo, uma ratoeira e "um saco com diversas pastilhas de veneno para roedores".

As autoridades acrescentam que as crianças foram todas retiradas da habitação onde funcionava a creche e entregues aos seus progenitores, tendo sido sinalizadas junto da Comissão de Proteção de Crianças e Jovens (CPCJ) de Santa Maria da Feira.