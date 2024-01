Detido suspeito de violento assalto e homicídio de idosa no Seixal

Foi detido um suspeito do violento assalto que terminou com a morte de uma idosa de 76 anos na Amora, concelho do Seixal. A TVI (do mesmo grupo da CNN Portugal) sabe que o suspeito é um homem de 24 anos, que também estará implicado num outro crime de homicídio no distrito de Setúbal.

Quanto ao caso da idosa, sabe-se que a vítima foi esfaqueada e acabou por morrer no local, tendo o crime ocorrido pouco depois das 08:00 desta terça-feira.

A idosa foi assistida pela Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER), mas acabou por não resistir aos ferimentos - cinco facadas no tórax e axila.



O suspeito estava vestido de negro e colocou-se em fuga, tendo agora sido localizado e detido.

O homem consumou o roubo, levando a mala da vítima.

O detido, que vai ser presente a tribunal para conhecer as medidas de coação, é também suspeito de vários roubos executados com recurso a arma branca, referiu ainda a PJ.

A operação da PJ foi realizada através do departamento de investigação criminal de Setúbal, em articulação com o comando da PSP de Setúbal e, em especial, da esquadra de investigação criminal do Seixal, permitindo a identificação, localização e detenção, fora de flagrante delito, do suspeito.

Esta força policial frisou também que, na sequência das diligências já realizadas, e que irão continuar, foi apreendido material de prova relevante.