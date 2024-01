Roubada e esfaqueada no Seixal. Vítima não resistiu aos ferimentos

Uma mulher de 76 anos morreu na sequência de um assalto na Amora, concelho do Seixal. A vítima foi esfaqueada e acabou por morrer no local, sabe a TVI (do mesmo grupo da CNN Portugal). O crime ocorreu pouco depois das 8:00.

A idosa foi assistida pela Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER), mas acabou por não resistir aos ferimentos - cinco facadas no tórax e axila.



O suspeito, que terá cerca de 20 anos, estava vestido de negro e colocou-se em fuga.

O homem consumou o roubo, levando a mala da vítima.

As autoridades estão a investigar o caso.