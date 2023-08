Alemão detido em França por sequestrar, violar e torturar a companheira desde 2011

Um homem de 55 anos foi detido em Forbach, França, depois de alegadamente ter mantido a mulher em cativeiro, durante 12 anos. O alemão está acusado de sequestro, violação e tortura.

A mulher, também de nacionalidade alemã, foi encontrada fechada num quarto, seminua e com a cabeça rapada, informou fonte da polícia francesa à AFP.

Segundo o procurador de Sarreguemines, Olivier Glady, o estado de saúde da mulher inspirava cuidados. No entanto, não terão sido encontrados vestígios de sangue ou violência.

A vítima de 53 anos terá telefonado às autoridades alemãs, que alertaram a polícia francesa. O telefone fixo estaria no quarto, num local onde ela o poderia alcançar.

Vizinhos contaram ao Bild que o homem lhes disse que a mulher sofria de cancro e que "gritava de dor por causa da doença".

Era um homem "muito educado", disse Alicia, uma das vizinhas do casal, à AFP. A mulher contou que a vítima nunca saía de casa e que, embora tenha ouvido gritos, desvalorizou por acreditar que seria por esta estar doente.

A polícia já teria ido à residência do casal em 2019, depois do alerta de um vizinho que se mostrou preocupado, informou a rádio RMC. No entanto, na altura, convenceram as autoridades que estaria tudo bem.