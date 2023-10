Matou dois homens, deu-se como culpado e foi condenado a prisão perpétua: o “plano B” de Stephen Alderton para a filha ficar com a custódia do neto

Stephen Alderton matou o ex-companheiro da filha, Joshua Dunmore, 32 anos, e o pai da vítima, Gary Dunmore, 57 anos. O único propósito era assegurar que a filha ficava com a custódia do neto. Em tribunal, o cidadão britânico deu-se como culpado pelos dois homicídios qualificados e foi agora condenado a prisão perpétua, com uma pena mínima de 25 anos de prisão, ou seja, a opção de liberdade condicional só existe após esse período.

O tribunal de Cambridgeshire classificou o ocorrido como “uma execução”. “Tomou a decisão de fazer justiça pelas próprias mãos e acabou com a vida de dois homens inocentes”, salientou o juiz Mark Bishop, responsável pelo julgamento, avança a Sky News.

Depois de matar Joshua e Gary, o suspeito foi detido numa autoestrada e aos agentes disse assim: “Por vezes temos de fazer o que tem de ser feito, mesmo que seja errado aos olhos da lei”.

Os crimes ocorreram em Cambridgeshire, a 29 de março, com recurso a uma caçadeira. Os homicídios foram cometidos em duas vilas com cerca de 10 quilómetros de distância entre si.

A man who murdered a father and son at their homes in Cambridgeshire has been jailed for life.

Stephen Alderton, 67, shot Joshua Dunmore at 9.09pm on 29 March, and then Gary Dunmore 31 minutes later.

Today he was jailed for life. https://t.co/29x9YMz9WV pic.twitter.com/IPRRzOyv0J