Segundo a CNN, uma fonte próxima de Taylor Swift confirmou a separação da cantora e do ator afirmando: " a Taylor e o Joe acabaram há umas semanas" e "planeiam continuar amigos".

O relacionamento de Taylor Swift e Joe Alwyn começou em 2016 e desde aí que tentaram manter a relação privada, a cantora foi ao longo dos anos fazendo algumas referências ao ator nas suas músicas. No seu Instagram oficial, anunciou que a música "Lavander Haze", do albúm Midnights de 2022, fala da sua paixão por Joe Alwyn.

Os representantes da cantora e do ator recusaram comentar a veracidade desta informação. De acordo uma fonte da Page Six, o fim do relacionamento "não foi dramático".

Taylor Swift de 33 anos está desde 17 de março na digressão "Eras Tour" e é a artista mais ouvida no Spotifty este ano.O ator inglês Joe Alwyn de 32 anos foi protagonista da adaptação do livro "Conversations with Friends" de Saly Rooney para série da HBO. Em 2022 participou no filme "Stars at Noon" premiado com o Grand Prix do Festival de Cannes.

Joe Alwyn escreveu sob o pseudonímo William Bowery duas músicas com Taylor Swift, "Betty" e "Exile" do álbum Folklore. No documentário da Disney+ sobre o projeto, "Folklore: The Long Pond Studio Sessions", Taylor Swift revelou a identidade de William Bowery: "é o Joe, ele toca piano e está sempre a tocar e a criar coisas novas". O ator inglês escreveu a música para piano de "Exile" e cantou a parte de dueto, em 2021 ganhou um prémio Grammy pelas suas contribuições para o álbum vencedor na categoria "álbum do ano".

No álbum mais recente da cantora, Midnights, Joe Alwyn também escreveu a música "Sweet Nothing" assinando como William Bowery. Numa entrevista ao The Wall Street Journal em 2022, o ator disse que não revelaria um possível noivado com a cantora à imprensa: "se estivesse noivo, não vos diria, e se não estivesse, também não diria".