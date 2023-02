Os investigadores descobriram que o uso crescente de tempo em frente ao ecrã durante a infância estava relacionado com um funcionamento executivo mais deficiente quando a criança tinha 9 anos de idade, de acordo com o estudo publicado na segunda-feira na revista JAMA Pediatrics.

As capacidades de funcionamento executivo são processos mentais que "nos permitem planear, concentrar a atenção, lembrar instruções, e lidar com múltiplas tarefas com sucesso", de acordo com o Centro de Desenvolvimento da Criança da Universidade de Harvard.

Essas competências de funcionamento executivo são importantes para um processos cognitivos de nível superior, tais como regulação emocional, aprendizagem, realização académica e saúde mental, de acordo com o estudo. Elas influenciam o nosso sucesso social, académico, profissional e a forma como cuidamos de nós próprios, diz Erika Chiappini, professora assistente de psiquiatria e ciências comportamentais na Escola de Medicina da Universidade Johns Hopkins em Baltimore.

"Embora estes processos cognitivos se desenvolvam naturalmente desde a infância até à idade adulta, são também afetados pelas experiências que temos e quando as temos ao longo do nosso desenvolvimento", diz Erika Chiappini, que não esteve envolvida no estudo, num e-mail.

Os resultados sustentam as recomendações da Academia Americana de Pediatria (AAP), que desencoraja todo o tempo em frente a um ecrã antes dos 18 meses, com exceção das conversas em vídeo, diz Joyce Harrison, professora associada de psiquiatria e ciências comportamentais na Escola de Medicina da Universidade Johns Hopkins. Harrison não esteve envolvida na investigação.

O estudo analisou os dados do inquérito “Crescer em Singapura para Resultados Saudáveis”, que inquiriu mulheres de todas as origens socioeconómicas durante o seu primeiro trimestre de gravidez. A amostra foi composta por 437 crianças que foram submetidas a electroencefalografias, que são utilizadas para analisar as vias neurais das funções cognitivas no cérebro, aos 1, 18 meses e 9 anos de idade.

Os pais relataram o tempo passado em frente ao ecrã por cada criança, e os investigadores encontraram uma associação entre o tempo de ecrã na infância e a atenção e as funções executivas aos 9 anos de idade, de acordo com o estudo.

No entanto, é necessário fazer mais estudos para determinar se o tempo de ecrã foi o fator que desencadeou as deficiências nas funções executivas ou se existiram outros fatores no ambiente das crianças que as predispôs tanto a mais tempo de ecrã como a um funcionamento executivo mais deficiente, observou o estudo.

O que as crianças precisam

Num tempo repleto de aprendizagem como a infância, um dos grandes problemas com o uso de ecrãs é que as crianças pequenas não estão a aprender muito com eles, defende a AAP.

"Não há substituto para a interação com adultos, da modelação e do ensino", diz Joyce Harrison.

Os bebés têm dificuldade em interpretar a informação apresentada em duas dimensões, como nos écrans, e têm dificuldade em distinguir a fantasia da realidade, diz Erika Chiappini.

"Os bebés e as crianças são também aprendizes sociais e beneficiam muito com a interacção com os outros (adultos e crianças), o que é difícil de conseguir com ecrãs", diz Erika Chiappini via e-mail.

Quando se trata da regulação emocional, os bebés e as crianças podem aprender com os seus cuidadores quando modelam o auto-controlo ou ajudam a rotular as emoções e expressões apropriadas, acrescenta.

Por exemplo, pode dar a uma criança pequena opções para o que ela pode fazer quando está zangada, como fazer uma pausa ou respirar profundamente em vez de comportamentos inadequados como bater, diz Joyce Harrison.

Falar de emoções pode ser demasiado abstracto para crianças em idade pré-escolar, e nesses casos, usar zonas de cor para falar de emoções pode ser útil, diz Jenny Radesky, pediatra de desenvolvimento comportamental e professora associada de pediatria no hospital pediátrico C.S. Mott em Michigan. Jenny Radesky não esteve envolvida na investigação.

Calma e contentamento pode ser verde; preocupação ou agitação pode ser amarelo; e estar perturbado ou zangado pode ser vermelho, usando gráficos ou imagens de rostos para ajudar as crianças a combinar o que estão a sentir com a sua cor. Para reforçar, os adultos podem falar das suas próprias emoções em termos de cores em frente dos seus filhos, disse Jenny Radesky num artigo anterior da CNN.

Os pais e as crianças podem percorrer as cores juntos e encontrar ferramentas calmantes para as diferentes cores, acrescentou ela.

Para reforçar essas competências de função executiva, Joyce Harrison diz que é importante proporcionar um envolvimento estruturado da criança onde ela possa trabalhar na resolução de problemas, na medida do seu nível de desenvolvimento - em vez de ter problemas resolvidos para ela.

Como conseguir fazer as coisas sem ecrãs

Ainda assim, por vezes, os pais só precisam de lavar a roupa ou assistir a uma reunião de trabalho, e os ecrãs podem parecer uma distração eficaz.

Para crianças muito pequenas, provavelmente continua a ser melhor evitar o tempo em frente ao ecrã, enfatiza Joyce Harrison.

Em vez disso, tente envolver a criança nas tarefas domésticas, diz ela.

"Dê ao seu filho algumas roupas para dobrar ao seu lado enquanto está a tentar lavar a roupa ou mantenha o seu filho em segurança numa posição em que possa fazer contacto visual frequente com ele enquanto está a fazer a sua tarefa", diz Joyce Harrison via e-mail.

Para os pré-escolares mais velhos, poupe o tempo em frente ao ecrã para o utilizar estrategicamente, diz ela.

"Por exemplo, a sua hora de ecrã pode ser reservada para uma altura em que tiver uma reunião de vídeo importante para participar", diz a especialista.

E há alguns conteúdos que podem ajudar a ensinar a regulação emocional quando estiver sem reservas. Encontrar canais que visem falar diretamente para as crianças sobre emoções - como o Daniel Tiger ou o Elmo Belly Breathing - pode servir como uma meditação em vez de distração, disse Jenny Radesky anteriormente à CNN.

E pode fazer com que o tempo do ecrã funcione melhor ao envolver o seu filho enquanto ele está a olhar, diz Erika Chiappini. Faça perguntas como "o que está a sentir essa personagem?" e "que poderiam eles fazer para ajudar o seu amigo?".

Educar crianças é uma tarefa complexa e por vezes avassaladora, e nenhum cuidador pode dar aos seus filhos tudo o que eles querem a toda a hora, diz Jenny Radesky.