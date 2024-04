Corpo de mariscador nepalês retirado do Tejo. Um homem ainda desaparecido

Dois mariscadores de nacionalidade nepalesa desapareceram no sábado, no Rio Tejo, junto ao Cais do Seixalinho, no Montijo. O corpo de um deles foi recuperado este domingo de manhã, mas o outro continua desaparecido.

As buscas foram retomadas este domingo de manhã, às 07:13, com elementos dos bombeiros voluntários do Montijo, por terra e mar. Estão ainda empenhados um semi-rigido, e uma aeronave da Força Aérea.

O desaparecimento foi comunicado ainda no sábado, numa esquadra da PSP local, tendo depois sido reportado à Polícia Marítima de Lisboa.

