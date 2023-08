46,4 ºC: esta segunda-feira foi batido o recorde de temperatura de 2023

Esta segunda-feira registou-se a temperatura mais alta do ano em Portugal. De acordo com os dados divulgados pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), a estação meteorológica de Santarém registou 46,4 graus Celsius, bem acima do recorde anterior, de domingo, quando Mértola registou 43,6 graus Celsius.

De resto, e confirmando-se que 7 de agosto foi o dia mais quente do ano em grande parte do território nacional, os termómetros ficaram acima do registado em Mértola noutras duas localidades. Tomar e Mora tiveram temperaturas máximas de 44,6 e 44,4 ºC, respetivamente.

Além disso, se no domingo foram 32 as estações meteorológicas a registarem valores de 40 ou mais graus Celsius, esse número subiu para 44 na segunda-feira. Em ambos os dias a maioria dos locais com as temperaturas mais elevadas registaram-se entre o Ribatejo e o Alentejo.

O recorde absoluto continua a ser o da Amareleja, registado a 1 de agosto de 2003, quando os termómetros subiram aos 47,3 graus, sendo que, no ano passado, a 14 de julho, a estação meteorológica do Pinhão assinalou 47 graus.

O IPMA confirmou ainda à CNN Portugal que no dia 7 de agosto se registaram novos máximos de temperatura em duas estações meteorológicas. Portalegre, com 42,1 graus Celsius bateu o recorde anterior, que datava de 4 de agosto de 2018, enquanto Santarém, com os já referidos 46,4 graus Celsius, ficou acima dos 46,3 registados a 4 de agosto de 2018.

O IPMA alerta que o tempo quente se deverá manter nos próximos dias. Para esta terça-feira foram colocados três distritos em aviso vermelho, que está ativo pelo menos até às 23:00 em Castelo Branco e na Guarda, mas em Bragança estende-se até ao final do dia de quarta-feira.

Perante a persistência de valores elevados da temperatura máxima, o IPMA colocou ainda sob aviso laranja (o segundo mais grave) até final do dia os distritos de Vila Real, Viseu, Coimbra, Leiria, Santarém, Portalegre e Évora.

Estes avisos passam a amarelo a partir das 23:00 e, pelo menos, até final do dia de quarta-feira em Vila Real, Viseu, Santarém, Portalegre e Évora.

Já em Viana do Castelo, Braga, Porto, Aveiro, Lisboa e Setúbal está ativo até final do dia o aviso amarelo (o terceiro mais grave) e em Beja este aviso prolonga-se até às 23:00 de quarta-feira.

Dos 18 distritos de Portugal continental, Faro é o único que não se encontrará nos próximos dias sob qualquer tipo de aviso.

O IPMA prevê a continuação do tempo quente, com uma pequena subida de temperatura no nordeste transmontano e uma descida da temperatura máxima no litoral, que será acentuada em alguns locais do litoral Centro.

Quanto a temperaturas, as mínimas vão variar entre os 17 ºC (Bragança) e os 24 ºC (Beja) e as máximas entre os 28 ºC (Sagres) e os 41 ºC (Castelo Branco).

A notícia do recorde de temperatura para o ano de 2023 surge numa altura em que o sistema Copernicus confirmou que o mês de julho foi o mais quente de sempre em todo o planeta.