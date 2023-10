Horas-chave: 06:00 / 09:00 / 18:00 - tempestade Aline, o que você deve saber sobre a vinda e a ida dela (ventos: 110km/h)

A tempestade Aline vai aproximar-se de Portugal a meio da manhã desta quinta-feira na região do Cabo Carvoeiro (Peniche), em deslocamento rápido para leste, e vai afetar sobretudo as regiões do centro e norte do país, com vento forte e chuva intensa, explica à CNN Portugal a meteorologista Patrícia Marques, do IPMA - Instituto Português do Mar e da Atmosfera.

As regiões norte e centro de Portugal vão ser as mais afetadas, mas a tempestade Aline deverá atingir “a totalidade do território nacional” em “diferentes graus de intensidade”, confirmou também Miguel Cruz, da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), em conferência de imprensa esta manhã.

O país já está a sofrer os efeitos de uma superfície frontal fria, o que fez com que o IPMA colocasse já esta quarta-feira de tarde várias regiões sob aviso laranja para precipitação (Viana do Castelo, Braga, Porto, Vila real, Viseu, Coimbra e Aveiro) e também sob aviso amarelo para vento (todos os distritos do litoral a norte de Lisboa).

Esta situação pode melhorar ligeiramente durante a madrugada, embora a precipitação se mantenha. A chuva, que começa no norte e centro, vai depois alastrar-se a todo o território continental.

As horas-chave (e os 110km/h)

É a partir desta hora desta quinta-feira que a situação se vai intensificar-se e o IPMA tem um aviso laranja para precipitação em todo os distritos do continente, com excepção de Faro, que terá só um aviso amarelo e apenas passa a laranja às 12:00. A precipitação será persistente e constante ao longo de todo o dia. Por isso, durante a tarde e até às 18:00, todos os distritos de Portugal continental têm um aviso laranja para precipitação.

A partir das 9:00 junta-se a este um aviso laranja para vento muito forte em todo o país - com rajadas que podem chegar aos 110 km/hora, o que, diz a meteorologista, é uma situação pouco comum e bastante grave.

"Podemos ter fenómenos extremos de vento associados a esta depressão, ou seja, uma rajada mais forte que localmente poderá estar acima dos 110 km/hora", explica a especialista do IPMA. Este tipo de fenómenos pode levantar as cadeiras de uma esplanada, fazer voar um toldo, destruir algumas árvores ou danificar infraestruturas, exemplifica.

A partir do final do dia de quinta-feira, a situação terá tendência a melhorar. O vento diminuirá durante a noite e a chuva, que se poderá manter até à tarde de sexta-feira-feira, também perderá intensidade.

No que toca à agitação marítima, o IPMA avisa que a situação mais complicada regista-se a partir do final do dia de quinta-feira e durante o dia de sexta-feira. "A agitação marítima será mais elevada em toda a costa, na costa oceânica com ondas que podem ir dos 5 aos 7 metros e no Algarve podem chegar aos 3 metros", diz.

A temperatura

A par da chuva e do vento, assistiremos nestes dois dias a uma descida global da temperatura em Portugal.

No sul, as temperaturas máximas vão rondar os 20ºC. No resto do país, as máximas oscilam entre os 17ºC e os 19ºC.

A descida mais significativa vai ser registada nas temperaturas mínimas. Vamos ter, por exemplo, 6ºC na Guarda, 8ºC em Bragança, 10ºC em Vila Real e 12ºC em Évora.

Apesar dos muitos avisos emitidos pelo IPMA, a verdade é que "esta é uma situação normal para esta altura do ano", afirma Patrícia Marques. No entanto, a combinação de chuva persistente e vento forte pode criar alguns constrangimentos na vida da população, reconhece.