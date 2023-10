Queda de teto de igreja durante missa faz pelo menos 10 mortos no México

Pelo menos 10 pessoas morreram na sequência da queda do teto de uma igreja, este domingo, durante uma missa em Ciudad Modero, no nordeste do México, informa a BBC, citando as autoridades locais.

Haverá pelo menos duas crianças entre os mortos e 49 pessoas foram levadas para o hospital.

De acordo com o governador de Tamaulipas, Americo Villarreal, citado pela agência de notícias France-Presse (AFP), todos os desaparecidos foram encontrados.

Imagens divulgadas nas redes sociais mostram o prédio da igreja em ruínas enquanto as pessoas se juntam em torno dos escombros.

"A igreja estava cheia, com cerca de 100 pessoas, e as pessoas faziam fila para receber a comunhão - é o clímax da missa católica - e foi então que o telhado desabou", relata o jornalista local Franc Contreras no programa Newsday da BBC World Service. "Tijolos, cimento e, claro, estruturas de suporte de aço caíram sobre as pessoas".

Acrescentou ainda que, de acordo com os funcionários da Cruz Vermelha, o telhado caiu nos bancos da igreja, permitindo que pessoas presas ali sobrevivessem em "bolsas de ar".

Os serviços de emergência dirigiram-se imediatamente ao local, após a queda do teto na tarde deste domingo, e foram feitos pedidos através das redes sociais, por equipamentos médicos e de resgate, de forma a auxiliar aqueles que procuravam sobreviventes.