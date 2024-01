Michael Bolton recupera de cirurgia para retirar tumor cerebral

Michael Bolton revelou que está a recuperar de uma cirurgia, realizada durante o período de Natal, para remover um tumor cerebral e que a recuperação o obrigará a fazer uma pausa.

"Pouco antes das festividades, descobriram que tinha um tumor cerebral, que exigia uma cirurgia imediata", informou o cantor, em comunicado publicado no Instagram.

"Graças à minha incrível equipa médica, a cirurgia foi um sucesso", prosseguiu Michael Bolton, que está em casa a recuperar, "rodeado pelo tremendo amor e apoio" da família.

Bolton, de 70 anos, anunciou que, "nos próximos meses", dedicará o seu "tempo e energia" à recuperação, o que implica "uma pausa temporária nas digressões".

Embora lhe custe muito "desapontar" os fãs ou "adiar um espetáculo", Michael Bolton diz estar a fazer o possível para acelerar a sua recuperação e "voltar a atuar em breve".

"Saibam que mantenho as vossas mensagens no meu coração e darei mais atualizações logo que possa", escreveu o músico, que tinha um concerto marcado para 1 de fevereiro no Teatro Murray, na Florida, seguindo-se uma digressão com seis atuações nesse mês e três em março e abril, aponta o The Guardian.