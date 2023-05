Musk anuncia que já tem CEO para o Twitter (e que é uma mulher)

Elon Musk anunciou na quinta-feira que já tem uma presidente executiva (CEO, na sigla em Inglês) para o Twitter, ou X Corp, como agora se designa, e que deve começar dentro de seis semanas.

"Estou entusiasmado por anunciar que contratei uma nova CEO para o X/Twitter. Ela vai começar dentro de seis semanas. A minha função passará a ser de presidente executivo e CTO, supervisionando produtos, software e sypops", escreveu numa publicação na rede social.

Excited to announce that I’ve hired a new CEO for X/Twitter. She will be starting in ~6 weeks!



My role will transition to being exec chair & CTO, overseeing product, software & sysops.