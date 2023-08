Navio de guerra russo visto a inclinar-se no Mar Negro após ataque ucraniano com drones marítimos a importante base naval

Os drones marítimos ucranianos atacaram uma importante base naval na Rússia nesta sexta-feira, deixando um navio de guerra russo danificado no Mar Negro, num ataque realizado a centenas de quilómetros do território controlado pela Ucrânia.

Vídeos partilhados nas redes sociais mostram o navio, um navio de desembarque anfíbio russo, a inclinar-se bastante e a ficar muito baixo na água enquanto estava a ser rebocado para perto da base de Novorossiysk, o maior porto da Rússia.

O incidente tem como pano de fundo o aumento das tensões no Mar Negro e a intensificação dos ataques ucranianos contra alvos em toda a Rússia, depois de o presidente Volodymr Zelensky ter prometido "devolver" a guerra ao território russo.

Uma fonte ucraniana disse à CNN que o navio foi atingido por um drone marítimo que transportava mais de 450 quilos de TNT e que havia cerca de 100 militares russos a bordo.

"Um grande navio da marinha, [o] Olenogorsky Gornyak, foi atingido", disse a fonte à CNN. "Como resultado do ataque, o navio russo sofreu graves danos e não pode cumprir as suas funções."

A CNN obteve imagens que mostram um drone marítimo não tripulado a aproximar-se de um navio que parece corresponder à identidade do que foi visto mais tarde no porto de Novorossiysk. O vídeo de 36 segundos, filmado pelo drone marítimo, mostra-o a aproximar-se de um navio à noite. O vídeo termina no momento em que o drone atinge o seu alvo.

Segundo a fonte ucraniana, a operação foi levada a cabo conjuntamente pelo Serviço de Segurança da Ucrânia e pela Marinha ucraniana.

O ataque foi a mais recente demonstração do ambicioso esforço de Kiev para desenvolver veículos de ataque não tripulados de longo alcance no mar e no ar. O drone que atingiu o navio teria de percorrer várias centenas de quilómetros para chegar ao porto, quer fosse lançado a partir de território controlado pela Ucrânia ou de algum ponto do Mar Negro.

Novorossiysk, perto da cidade russa de Krasnodar, é o maior porto da Rússia em volume de carga movimentada e é uma base para a frota russa do Mar Negro. Está livre de gelo durante todo o ano e tem cerca de 100 ancoradouros, e lida com exportações de petróleo e gás, bem como exportações agrícolas.

O Olenengorsky Gornyak foi um dos três navios da classe Ropuca que entraram no Mar Negro semanas antes da invasão russa em fevereiro de 2022, quando um ataque marítimo à costa em torno de Odessa parecia ser uma parte provável da estratégia de Moscovo.

O fracasso dos russos em avançar mais para oeste por terra nos primeiros dias da invasão, combinado com a melhoria das defesas ucranianas desde então, tornou tal operação altamente improvável e o navio, que tem quase 50 anos, não teria tido um papel fundamental nos atuais planos da marinha russa para o Mar Negro.

Mas a capacidade dos ucranianos para chegar a Novorossiysk serve de aviso de que os navios de superfície russos e as infraestruturas portuárias no Mar Negro são vulneráveis a estas armas rápidas e relativamente furtivas, especialmente com cargas de combate do tamanho das que atingiram o navio.

Um blogger militar russo, conhecido pelo nome Rybar, informou mais tarde que um dos compartimentos do Olenengorsky Gornyak tinha sido inundado, mas que não corria o risco de se afundar.

Autoridades russas afirmaram ter intercetado dois drones marítimos ucranianos no porto, apesar de o vídeo provar o contrário. O Sindicato dos Trabalhadores do Mar da Rússia afirmou mais tarde que o porto estava "a funcionar normalmente" e que "tudo estava calmo", informou a agência noticiosa estatal RIA Novosti.

O conselheiro presidencial ucraniano Mykhailo Podolyak elogiou o ataque num tweet, dizendo: "O que está a acontecer no Mar Negro? #Os drones estão a mudar as regras do jogo, devolvendo as águas à jurisdição estrangeira e, em última análise, destruindo o valor da frota russa. Na verdade, estão a devolver a todos o direito internacional do mar."

Num incidente separado, o Ministério da Defesa da Rússia afirmou que as suas defesas aéreas abateram dez drones ucranianos sobre a Crimeia na manhã de sexta-feira e suprimiram outros três.

Ataques no Mar Negro

A Ucrânia já tinha tido como alvo os meios navais russos no Mar Negro. Em abril de 2022, pouco depois do início da invasão, um dos navios de guerra mais importantes da Rússia - o cruzador de mísseis guiados Moskva - afundou-se, tendo a Ucrânia alegado tê-lo derrubado com mísseis de cruzeiro antinavio.

O ataque de sexta-feira ocorre num momento em que as tensões aumentam no Mar Negro, depois de a Rússia se ter retirado de um acordo sobre cereais crucial para o abastecimento alimentar mundial e ter retomado o bloqueio dos portos ucranianos, bem como bombardeando as suas infraestruturas e instalações de armazenamento de cereais.

À medida que o programa ucraniano de drones marítimos se foi desenvolvendo, foi permitindo que os militares atacassem e vigiassem a frota russa no Mar Negro e na península ocupada da Crimeia.

A CNN teve acesso exclusivo a uma base de drones marítimos na semana passada, onde as autoridades disseram que a última versão dos drones tinha um alcance de 800 quilómetros e era capaz de viajar a 80 quilómetros por hora.

Fontes da defesa confirmaram à CNN que os drones marítimos estiveram envolvidos em várias operações importantes, incluindo o ataque em julho à ponte do Estreito de Kerch, que liga a Crimeia à Rússia. O ataque destruiu uma secção rodoviária da ponte, que é uma artéria de abastecimento vital para as forças russas.

Um dos criadores dos drones marítimos disse à CNN que o seu tamanho e velocidade dificultam o seu seguimento pelos russos.

"É muito difícil para eles entrarem num drone tão pequeno, é muito difícil encontrá-lo", disse. "A velocidade destes drones excede a de qualquer embarcação marítima na região do Mar Negro neste momento."

Após o ataque de sexta-feira, o blogger militar russo Rybar considerou "interessante que o drone se tenha aproximado livremente do grande navio de desembarque". "A tripulação provavelmente não estava à espera de um ataque e, por isso, não tomou medidas para destruir o drone."

Nas últimas semanas, a Ucrânia tem aumentado os seus ataques em território russo, incluindo na capital Moscovo, numa aparente mudança de tática e de retórica.

"A Ucrânia está a ficar mais forte e a guerra está a regressar gradualmente ao território da Rússia, aos seus centros simbólicos e bases militares", disse Zelensky no seu discurso diário no último domingo. "Isto é inevitável, natural e absolutamente justo."