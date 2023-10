Turista americano detido por destruir estátuas romanas no Museu de Israel

Duas estátuas romanas, datadas do século II, em pedaços no chão do Museu de Israel, em Jerusalém. As imagens foram disponibilizadas pela polícia israelita, que deteve um turista americano pela destruição das obras.

As autoridades apontaram que o homem de 40 anos destruiu as estátuas porque estas eram "contra a Torá", nome que os judeus dão ao livro da lei de Moisés.

No entanto, segundo a AP, o advogado do turista negou que este tenha agido por fanatismo religioso. Nick Kaufman explicou que o seu cliente sofreu de síndrome de Jerusalém.

Esta condição é descrita pelos psiquiatras como uma desorientação induzida pelo magnetismo religioso da cidade, fazendo com que os peregrinos estrangeiros acreditem que são figuras da Bíblia, escreve a AP.

O turista terá de passar por uma avaliação psiquiátrica.

As obras em questão eram uma escultura da cabeça de Atena, filha do deus grego Zeus, e uma estátua de um grifo a segurar a roda do destino.

O ato de vandalismo levantou várias questões em relação à segurança das obras de valor inestimável existentes no museu.

Os responsáveis do museu classificaram o episódio como um "acontecimento preocupante e incomum" e condenaram "todas as formas de violência".