50 anos do 25 de Abril. A revolução vista pela família de Marcello Caetano

A pouco mais de um mês da comemoração dos 50 anos do 25 de abril, a TVI (do mesmo grupo da CNN Portugal) traz as memórias desse tempo de revolução pelos olhos de duas testemunhas diretas e muito próximas dos acontecimentos que levaram ao fim da ditadura em Portugal: os filhos de Marcello Caetano, que liderou o governo nos últimos e tumultuosos anos do regime fundado por Salazar.