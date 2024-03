A Argentina aos 100 dias de Milei: uma relação complicada

Já passaram 100 dias desde a chegada do “homem da motosserra” à presidência da República da Argentina. Javier Milei, ultraliberal de 53 anos, prometeu “decapitar o Estado” de funções que considera inúteis. Liberal na economia, muito conservador a nível social, Milei viu as reformas adiadas por um poder legislativo que o seu partido não domina. A chamada “Lei Omnibus”, com mais de 600 artigos que implicam fortes mudanças no funcionamento do Estado foi rejeitada pelo Senado. Acabou por ser votado artigo por artigo, sendo reprovadas pelo menos metade das medidas. Durante a tomada de posse, avisou quem votou nele que a Argentina tinha “dias duros pela frente”, mas prometeu que seria uma fase necessária. Em janeiro e fevereiro deste ano, a Argentina teve direito a superavit, mas há mais cidadãos na pobreza do que há três meses