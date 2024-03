A cada duas horas morre uma criança à fome no Sudão

Cerca de 220 mil crianças podem morrer de fome no Sudão nas próximas semanas ou meses. O alerta é das Nações Unidas, que avisam que 18 milhões de pessoas estão a sofrer com a escassez de alimentos no país. Desde abril do ano passado que o Sudão está a braços com um conflito armado entre o exército regular e um poderoso grupo paramilitar.