Sobem de tom as provocações entre a Rússia e a Alemanha, depois de Moscovo ter divulgado escutas a militares alemães sobre a Ucrânia.

O Kremlin diz que Berlim está a planear uma "guerra total". Mas o governo alemão considera esta acusação russa simplesmente absurda.

Segundo a imprensa russa, as escutas indicam que o Reino Unido terá militares na Ucrânia, que estarão a assistir as forças de Kiev no uso de mísseis de longo alcance.