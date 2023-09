A coligação PSD/CDS-PP venceu as eleições na Madeira, mas perdeu a maioria absoluta. Miguel Albuquerque diz que está em condições de apresentar na próxima semana uma solução de Governo estável e duradoura e que exclui o Chega.

O mesmo argumento usou Montenegro, que disse pela primeira vez que na Madeira como a nível nacional não haverá Governo do PSD com o apoio do Chega.