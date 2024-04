A "pausa" de Sánchez, o caso na Justiça, o reverso de Portugal e a semana horribilis de Marcelo: Global na íntegra

“Pedro Sánchez é um sobrevivente, e se há uma coisa que o distingue é ter feito todas as alianças que se podem fazer, incluindo com o diabo, para sobreviver mais uns dias, mais uns meses no poder”. Esta é a primeira análise de Paulo Portas no Global deste domingo, onde o comentador aborda a “grande desconfiança em Espanha” face à possível demissão do presidente espanhol. Compara ainda o caso da mulher de Sánchez com a Operação Influencer, em Portugal, e verifica algumas diferenças na dinâmica judicial.

As polémicas declarações de Marcelo Rebelo de Sousa sobre o financiamento das reparações coloniais estão também em cima da mesa neste espaço de análise, onde Paulo Portas reprova a posição do Presidente da República, que não considera servir “o interesse nacional”. “Estarmos a discutir reparações pelo período colonial de Portugal é uma conversa que não se sabe onde começa e não se sabe onde acaba”.

Os casos de espionagem russa e chinesa, o envio de baterias Patriot a Kiev, a imunidade de Donald Trump e a visita de Antony Blinken à China são outros temas.