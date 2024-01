A recomendação: 75%. A realidade portuguesa: 63%. Vacinação contra a gripe aquém do desejado

A cobertura vacinal em Portugal está aquém do recomendado pelas autoridades de saúde. A Organização Mundial da Saúde recomenda que 75% das pessoas com mais de 65 anos estejam vacinadas, mas Portugal ainda só conseguiu 63%, o que tem levantado dúvidas sobre a eficácia da nova campanha de vacinação, que este ano permite que as vacinas sejam administradas nas farmácias.