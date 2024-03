Aluno que agrediu professor com ferro em Felgueiras fica em pena suspensa

O Tribunal de Penafiel condenou esta quinta-feira a dois anos e nove meses de prisão, em pena suspensa, um aluno que agrediu com um ferro um professor de uma turma com necessidades especiais, numa escola de Felgueiras em junho do ano passado. A pena é suspensa por um período de cinco anos. Com a condenação, cessa a aplicação da medida de coação de prisão domiciliária.