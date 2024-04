Apesar do Inverno generoso, Algarve tem uma urgência em mãos: a seca

A chuva das últimas semanas criou a ilusão de ter resolvido a seca no Algarve. Nada mais errado. A seca extrema que afeta a região sul do país exige medidas rápidas e profundas. A chuva recente pode ajudar a salvar o turismo e a agricultura, mas no longo prazo a situação hídrica continua a ser muito precária.