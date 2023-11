O valor do salário médio está hoje nos 1.438 euros. Os parceiros sociais e o Governo acertaram como valor de referência 5% para os trabalhadores do privado, não é um aumento obrigatório. Prevê-se que com um aumento de 5% para 2024, o salário médio real será de 1.466 euros, devido aos 2,9% de inflação.