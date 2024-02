Jovem encontrado morto em hotel no Porto

Um jovem foi hoje encontrado morto numa unidade hoteleira na zona das Antas, no Porto, disse à Lusa fonte policial.

À Lusa, o Comandante dos Bombeiros Voluntários do Porto explicou que o alerta foi dado 12:35, dando conta de um jovem em paragem cardiorrespiratória num hotel na Rua Jaime Brasil.

“Fomos acionados via Centro de Orientação de Doentes Urgentes (CODU) para um jovem de 17 anos que estaria em paragem cardiorrespiratória num quarto de um hotel”, disse Luis Silva.

Segundo o operacional, “o jovem, que terá dupla nacionalidade, russa e espanhola, estava instalado no hotel com uma equipa espanhola de ténis e foi a mãe de um dos colegas que tentou chamá-lo e o terá encontrado”.

Luís Silva explicou que “no local estava também a Viatura de Emergência Médica do Hospital de Santo António, que conta com um médico, e que declarou o óbito no local por já haver sinais de rigidez”.

Fonte da PSP disse à Lusa que as autoridades policiais foram chamadas ao local às 12:55, através do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM).

A PSP dirigiu-se para o local com um carro patrulha e a Divisão de Investigação Criminal.

“Não é possível apontar a causa de morte e a investigação passa agora para a Polícia Judiciária”, concluiu.