Avião comercial colide com aeronave que levava ajuda às vítimas do sismo no Japão. Cinco pessoas morreram

Foi evitada uma tragédia em Tóquio, depois dos quase 400 passageiros da Japan Airlines terem conseguido deixar uma aeronave em chamas. Este avião embateu com um avião da guarda costeira japonesa durante a aterragem. Ainda assim, cinco tripulantes do Canadair de transporte militar morreram – só o comandante sobreviveu mas com ferimentos graves.