Avó de bebé de 7 meses luta na justiça pela guarda da neta - que está na seita do Reino do Pineal. "A minha filha há de cair em si"

Criança de sete meses nascida na seita do Reino do Pineal está agora a ser reclamada na justiça pela avó materna. A família está preocupada, sobretudo depois de ter conhecimento da morte de um bebé no ano passado. A avó da criança não consegue falar com a filha e quer a guarda da bebé. A TVI (do mesmo grupo da CNN Portugal) falou com a avó desta criança