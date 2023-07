Bairro das Artes: David Corenswet vai ser o novo 'Super-Homem'

É a notícia do dia em Hollywood: David Corenswet vai ser o novo 'Super-Homem' no cinema. Sara Correia canta hoje "Quero é Viver" no Festival Jardins do Marquês em Oeiras. Em Lisboa, arranca a 8ª edição do "Passaporte", o projeto da diretora de casting Patrícia Vasconcelos que abre caminho a atores portugueses em projetos internacionais.