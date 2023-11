Bairro das Artes: Joaquin Phoenix como 'Napoleão'? "Ele é um dos dos melhores", diz Ridley Scott

Com um orçamento de 200 milhões de dólares, "Napoleão" chegou finalmente aos cinemas; o epico histórico sobre o imperador francês marca o reencontro do realizador Ridley Scott com o ator Joaquin Phoenix 23 anos depois de "Gladiador". Também em destaque nesta edição: o adeus ao encenador Carlos Avilez aos 88 anos, Ruy de Carvalho em "O Misterioso Caso de Lázaro Lafourcade" e o encontro dos D'Zrt com as outras bandas dos "Morangos com Açúcar" em 2024.