Bairro das Artes: Valter Hugo Mãe apresenta "Deus na Escuridão", Carloto Cotta enfrenta "A Semente do Mal" e os Capitão Fausto têm um novo single

No dia em que "Deus na Escuridão" chegou às livrarias, Valter Hugo Mãe contou no Bairro das Artes como a "Shakespeare da Madeira" foi o ponto de partida para a história; o novo romance fecha a tetralogia do escritor inspirada nos territórios insulares. Nos cinemas, "A Semente do Mal" é uma das novidades da semana com Carloto Cotta a desdobrar-se em dois personagens no centro de uma história de terror. "Andar à Solta" é o 2º single do novo álbum dos Capitão Fausto que se preparam para uma digressão nacional; o arranque está marcado para o Teatro Aveirense a 29 de fevereiro.