Bebé de 13 meses que sofreu queimaduras graves com água a ferver está fora de perigo. Tudo o que se sabe

Está fora de perigo o bebé de 13 meses que deu entrada em estado grave no Hospital D.ª Estefânia, em Lisboa. O menino ficou com queimaduras de primeiro e segundo graus no rosto, peito e braços. A família alega que tomava o pequeno-almoço quando a criança se queimou com água muito quente ao puxar uma toalha de mesa.