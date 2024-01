Bolas pequenas que se confundem com areia. Milhões de partículas de plástico dão à costa portuguesa: "O pior estará para vir"

Milhões de micro bolas de plástico foram libertadas por um contentor que em dezembro caiu ao mar entre Viana do Castelo e a Galiza e podem acabar por contaminar as praias portuguesas. Os voluntários da Brigada do Mar, uma associação que mobiliza pessoas para a limpeza da orla costeira, estiveram nas praias da Tocha e de Mira, onde já são visíveis fortes sinais de contaminação.