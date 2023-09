Caetano Veloso em Portugal. Concerto esgotado contou com a presença de Carminho

Caetano Veloso está em Portugal com "Meu Coco", naquela que poderá ser a última digressão mundial do músico brasileiro. O Coliseu dos Recreios, em Lisboa, recebeu o primeiro de cinco concertos esgotados no nosso país e, aos 81 anos de idade, Caetano Veloso mostrou a vitalidade em palco num espetáculo com uma convidada especial, a fadista Carminho.