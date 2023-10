“Caiu mais uma bomba”. Brasileiros a viver em Israel relatam tensão

“É mais uma bomba enquanto estava filmando o vídeo para vocês”. Elaine é brasileira e vive há 26 anos em Ashkelon, mesmo junto à fronteira com a Faixa de Gaza. Adriano Aron, também de nacionalidade brasileira, fugiu de casa no meio dos bombardeamentos. À TVI (do mesmo grupo que a CNN Portugal), contam na primeira pessoa como tem vivido o conflito entre o Hamas e Israel.