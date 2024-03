Carlos César diz que Marcelo Rebelo de Sousa excedeu-se nas alegadas declarações ao semanário Expresso.

O Presidente da República disse que não aceitará um primeiro-ministro de substituição de Luís Montenegro, caso a AD perca mas haja uma maioria de direita no Parlamento.

O presidente do Partido Socialista afirma, no entanto, que Marcelo esteve bem no discurso que deu ao país este sábado.